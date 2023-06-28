Владимир Путин призвал ускорить концепцию развития автотуризма в России

20:51, 28 июня 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин призвал ускорить разработку концепции по развитию автотуризма в стране. Об этом он сообщил во время совещания по региональному туризму в Дербенте, сообщает РИА Новости.

«Для многих людей – это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», – заявил президент.

По его словам, это важно и для развития ещё одного набирающего популярность вида отдыха по пешеходным туристическим тропам. «Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных, федеральных интернет-платформах», – подчеркнул Владимир Путин.

