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Общество

Владимир Путин призвал ускорить концепцию развития автотуризма в России

Президент России Владимир Путин призвал ускорить разработку концепции по развитию автотуризма в стране. Об этом он сообщил во время совещания по региональному туризму в Дербенте, сообщает РИА Новости. 

Фото: ПАИ / Анастасия Тарасова

«Для многих людей – это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», – заявил президент.

По его словам, это важно и для развития ещё одного набирающего популярность вида отдыха по пешеходным туристическим тропам. «Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных, федеральных интернет-платформах», – подчеркнул Владимир Путин.
 

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