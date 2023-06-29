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Общество

Тихон Тихий наступил по народному календарю

29 июня православные вспоминают святителя Тихона, который родился в городе Амафунте на острове Кипр. Об этом сообщает calend.ru

Родители воспитали Тихона в благочестии, обучили его чтению священных книг.  Еще в юном возрасте у Тихона проявился дар чудотворения, а когда он повзрослел, его приняли в церковный клир чтецом, а затем епископ Мемнон посвятил его в сан диакона. После смерти епископа его место занял Тихон. Он активно искоренял остатки язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и продвигал христианскую веру. Святитель прославился добротой и милосердием — даже по отношению к язычникам, до которых он пытался донести Слово Божие.

С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы — лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронятся в норы. 

На Тихона в деревнях часто устраивали толоки — так назывались пиры для тружеников, которых приглашали ради того, чтобы унавозить поля. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считается, что толоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям — чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых.

Также в этот день в некоторых районах устраивали особый обряд — «обегание непорочных дев вокруг гряд». Крестьяне верили, что если нагие девственницы ночью на Тихона обегут гурьбой грядки, это поможет получить хороший урожай.

Кроме того, к святому обращались за помощью от зубной боли. Во время молитвы говорили такие слова: «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и вся недуги зубные!»

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