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Общество

Главное преимущество мобильного комплекса «Дозор» назвали в администрации Пскова

В Пскове запустили пилотный проект компании «Ангелы IT» по использованию мобильных комплексов «Дозор». Об особенностях мобильного комплекса и о том, как он улучшит комфортную среду города, рассказала начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Наталья Симонова отметила, что сейчас администрация будет работать в большей степени именно по направлению выявления нарушений на зелёных зонах. 

«Недавно мы перестали штрафовать псковичей за парковку на зелёных зонах. Случилось это в связи с мораторием, который был введён постановлением правительства РФ № 336 [«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» – ПАИ]. Все прекрасно знают, что [в случае выявления правонарушения – ПАИ] будет составлен протокол об административном правонарушении и за этим незамедлительно последует штраф. Но сейчас, наверное, все немного расслабились, так как мы пытаемся вразумить жителей нашего города, что не нужно парковать свои машины в зелёных зонах, только рекомендациями», – пояснила Наталья Симонова.

Она подчеркнула, что на средства автоматической фиксации данный мораторий не распространяется, в связи с чем граждан снова будет разрешено привлекать к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. 

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