Бесплатная конференция «DIGITAL на берегах Великой» пройдёт в Пскове в июле

15:39, 29 июня 2023, ПАИ

14 июля в Пскове пройдет масштабная конференция «DIGITAL на берегах Великой», посвященная продвижению товаров и услуг через интернет и цифровые устройства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Конференция будет полезна для предпринимателей, которые работают в интернет-пространстве; для новичков в бизнесе, если вы только планируете стартовать в цифровом формате; для руководителей рекламных и маркетинговых агентств; для маркетологов, SMM-менеджеров — для всех, кто хочет развиваться в этой сфере и быть в курсе трендов», — уточнили организаторы.

В рамках конференции «DIGITAL на берегах Великой» будет организована работа двух секций: для бизнеса и для агентств. Перед аудиторией выступят эксперты со всей страны, в том числе эксперты «Яндекса». Как итог — новые знакомства, живой нетворкинг, полезные знания, реальные кейсы, которые помогут в развитии бизнеса.

Встреча пройдет 14 июля с 16:00 до 20:00 в «Точке кипения» на улице Льва Толстого, 4.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Организаторы мероприятия: центр «Мой бизнес», ARDA, маркетинговые агентства «CoffeeStudio» и «Акула», агентство «enter.ed», региональное отделение «Опоры России». Мероприятия центра «Мой бизнес» проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».