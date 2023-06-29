Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О работе котельных СВПУ рассказали специалисты Псковских теплосетей

Как устроены котельные СВПУ, рассказали специалисты Псковских теплосетей в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Псковские тепловые сети

На котельную приходит электричество, которое потом распределяется между электроустановками. До момента распределения всё оборудование полностью заменено.

За каждую энергетическую установку отвечает своя ячейка, это связано с большой мощностью оборудования. К примеру, один сетевой насос имеет мощность в 630 киловатт, что в переводе на электрические чайники, составляет 252 штуки (если представить, что мощность одного равняется 2,5 киловатта).

«Мы хотели пошутить, что ячейка включается с использованием лома (не путать металлическое изделие, с лидером общественного мнения), но это действительно так. Когда включается и выключается масленая ячейка, то звук стоит такой, что сердце замирает», – отметили в Псковских теплосетях.

Они добавили, что старые ячейки поменяли на вакуумные ячейки от компании ООО «Таврида электрик СПБ».

«Решение интересное, простое и надёжное, как швейцарские часы, да и в обслуживании всё просто, там протёр, здесь подтянул и готово», – заключили специалисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июня 2023

Почти 10 млн рублей привлекли в Псковскую область на развитие добровольчества
29 июня 2023

О работе котельных СВПУ рассказали специалисты Псковских теплосетей
29 июня 2023

Псковская область по праву считает себя партизанским краем – Михаил Ведерников
29 июня 2023

ВИДЕО. Гроза и ливень накрыли Псков
29 июня 2023

Около 77 тысяч больных в Псковской области имеют право на льготное лекарство
29 июня 2023

Вопросы профилактики наркомании обсудили в правительстве Псковской области
29 июня 2023

Водонапорную башню устанавливают в посёлке Дубрава-1 Великолукского района
29 июня 2023

Псковичи могут создать логотип Русской Молодой Ганзы и выиграть поездку в Ивангород


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...