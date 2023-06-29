О работе котельных СВПУ рассказали специалисты Псковских теплосетей

18:11, 29 июня 2023, ПАИ

Как устроены котельные СВПУ, рассказали специалисты Псковских теплосетей в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

На котельную приходит электричество, которое потом распределяется между электроустановками. До момента распределения всё оборудование полностью заменено.

За каждую энергетическую установку отвечает своя ячейка, это связано с большой мощностью оборудования. К примеру, один сетевой насос имеет мощность в 630 киловатт, что в переводе на электрические чайники, составляет 252 штуки (если представить, что мощность одного равняется 2,5 киловатта).

«Мы хотели пошутить, что ячейка включается с использованием лома (не путать металлическое изделие, с лидером общественного мнения), но это действительно так. Когда включается и выключается масленая ячейка, то звук стоит такой, что сердце замирает», – отметили в Псковских теплосетях.

Они добавили, что старые ячейки поменяли на вакуумные ячейки от компании ООО «Таврида электрик СПБ».

«Решение интересное, простое и надёжное, как швейцарские часы, да и в обслуживании всё просто, там протёр, здесь подтянул и готово», – заключили специалисты.