В Плюсском районе идёт пусконаладка производства по переработке древесины

16:18, 29 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 29 июня, продолжил рабочую поездку в Плюсском районе. Здесь он посетил производственную площадку предприятия «РусТимбер Псков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время завершается реализация первой очереди инвестиционного проекта по переработке древесины — возведен производственный цех, ведется пусконаладка отечественного оборудования. На предприятии создано около 150 рабочих мест.

«Смонтированы краны производства Великих Лук, остальное оборудование из Ярославля. Пусконаладку планируем провести в течение месяца», — отметил руководитель предприятия.

Михаил Ведерников ознакомился с организацией производства: от распила бревен до оформления фанерного листа. Глава региона обсудил с инвестором вопросы логистики и планы по дальнейшему развитию территории предприятия. Руководитель производства подчеркнул, что очередь на заказ фанеры уже формируется, сырьевой базы хватит на обеспечение двух очередей проекта.

«Вы молодцы, параллельно и району успеваете помогать, глава вас хвалит», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что на Петербургском экономическом форуме 2023 года правительство Псковской области заключило инвестиционное соглашение с предприятием «РусТимбер Псков» в части развития фанерного производства в Плюсском районе. Планируемый общий объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. На производстве будет создано 330 рабочих мест. Компания ООО «РусТимбер Псков» работает на территории Плюсского района с 2013 года и является арендатором лесных участков, где осуществляет заготовку древесины силами подрядных организаций.