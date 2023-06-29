Семь предпринимателей из Псковской области презентовали проекты на конкурсе «Мой добрый бизнес»

19:28, 29 июня 2023, ПАИ

В федеральном этапе общероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» семь предпринимателей из Псковской области презентовали свои социальные проекты. Ранее они стали победителями регионального этапа конкурса. Об этом ПАИ сообщили в центре «Мой бизнес».

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» был представлен проект «Оказание квалифицированной помощи детям 3–10 лет с дисфункцией сенсорной интеграции в Пскове и Псковском районе» индивидуального предпринимателя Елены Тихоновой. За звание лучшего проекта социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей боролась руководитель творческой мастерской New Work Юлия Иванова.

С проектом «Псковские народные гусли» среди коллег по социальному предпринимательству в культурно-просветительской сфере выступила Юлия Маркина. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» был представлен «Центр психологической взаимопомощи» [ИП Евгения Степанова]. В сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта был презентован проект Wake Luki Park Евгения Орлова.

Кроме того, в федеральном этапе конкурса было два представителя некоммерческого сектора. В номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания» от Псковской области выступили представители Центра «Хэсэд Ицхак» с проектом «Повышение уровня стрессоустойчивости у подростков». Невельская районная общественная организация «Культура Невель» презентовала свою гончарную мастерскую в модуле по развитию городских и сельских территорий.

С 2015 года, с целью популяризации социального предпринимательства, масштабирования лучших практик в сфере социального предпринимательства, Минэкономразвития РФ проводит конкурс «Лучший социальный проект». В 2023 году было принято решение дать мероприятию более подходящее название – « Мой добрый бизнес». За 8 лет в конкурсе приняло участие порядка 10 тысяч проектов.

Ракурс конкурса – на проекты в сферах поддержки и реабилитации людей с ОВЗ, дополнительного образования и воспитания детей, социального туризма, а также в области решения проблем по уходу за пожилыми людьми и т. д.

Для реализации мероприятий для поддержки социального предпринимательства в Псковской области функционирует центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».