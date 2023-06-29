Программу кинофестиваля «Западные ворота» обсудили на «Серебряном дожде». Главное

20:26, 29 июня 2023, ПАИ

Программный директор Международного кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: