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Программу кинофестиваля «Западные ворота» обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Программный директор Международного кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ. На фото Алексей Дунаевский

Главное из эфира:

  • международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля;
  • за три дня организаторы представят более 90 фильмов;
  • всего на кинофестивале будет 13 секций;
  • кинофестиваль откроет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году;
  • на фестивале покажут фильмы из Израиля, Южной Кореи, Ирана, Индии, Сербии, Болгарии, Казахстана;
  • на фестивале представят программу «Киноклуб» с самыми обсуждаемыми фильмами России;
  • гость студии посоветовал посетить секцию с хитами южнокорейского кино;
  • псковичи смогут проголосовать за лучший, по их мнению, фильм фестиваля;
  • в рубрике «Псков на экране» представят картины разных эпох, снятые в Псковской области.

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