Программу кинофестиваля «Западные ворота» обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Программный директор Международного кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля;
- за три дня организаторы представят более 90 фильмов;
- всего на кинофестивале будет 13 секций;
- кинофестиваль откроет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году;
- на фестивале покажут фильмы из Израиля, Южной Кореи, Ирана, Индии, Сербии, Болгарии, Казахстана;
- на фестивале представят программу «Киноклуб» с самыми обсуждаемыми фильмами России;
- гость студии посоветовал посетить секцию с хитами южнокорейского кино;
- псковичи смогут проголосовать за лучший, по их мнению, фильм фестиваля;
- в рубрике «Псков на экране» представят картины разных эпох, снятые в Псковской области.
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