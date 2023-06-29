«Казнь», южнокорейские драмы и киноклуб: что посмотреть на фестивале «Западные ворота»

19:00, 29 июня 2023, ПАИ

Что нужно обязательно посмотреть на Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове, рассказал программный директор кинофестиваля Алексей Дунаевский в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Много сил было потрачено на приобретение фильмов для большого конкурса. Никаких «мусорных» фильмов там быть не может», – отметил он.

Также стоит посетить секцию с фильмами Южной Кореи. «Южная Корея уже завоевала репутацию за счёт «Паразитов». Если мы говорим, что есть фильмы круче этого, то можете сходить и убедиться в этом сами» – подчеркнул гость студии.

Кроме того, на фестивале представлена программа «Киноклуб» с самыми обсуждаемыми фильмами России. «Если вас не пугает, что кто-то что-то обсуждает, то идите и вы посмотреть картины, которые вас 100 % разбудят после просмотра, и вы сразу сами заговорите об этих фильмах», – пообещал Алексей Дунаевский.

По его словам, эти картины рассчитаны на впечатления человека. «Я посмотрел фильм «Казнь» и воодушевился так, как не воодушевлялся много лет», – поделился он, а также отметил фильм «По-мужски», который «держит зрителя за горло».

«Смотрите всё подряд!» – заключил программный директор кинофестиваля.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия кинофестиваля станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.