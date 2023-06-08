IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове в июле

19:17, 08 июня 2023, ПАИ

IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Зрители смогут не только посетить премьеры и показы фильмов, ставших классикой мирового кино, мастер-классы и встречи со звёздами экрана, но и сами смогут стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако в итоге именно зрители путём всеобщего голосования назовут обладателя Гран-при фестиваля.

Добавим, что все мероприятия кинофестиваля проводятся бесплатно.

В основную конкурсную программу «Западных ворот» войдёт семь новых фильмов из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.

Расписание фестиваля 2023 года ожидается насыщенным: десять тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, а также круглые столы, семинары, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Отдельно для любителей кино уже сейчас стартовал конкурс «Киностарт». Жители Пскова и Псковской области могут попробовать себя в создании роликов. Лучшие ролики покажут в рамках программы кинофестиваля, победителя ожидает ценный приз, который торжественно вручат на закрытии кинофестиваля.