Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове в июле

IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД Псковской области

За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Зрители смогут не только посетить премьеры и показы фильмов, ставших классикой мирового кино, мастер-классы и встречи со звёздами экрана, но и сами смогут стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако в итоге именно зрители путём всеобщего голосования назовут обладателя Гран-при фестиваля.

Добавим, что все мероприятия кинофестиваля проводятся бесплатно.

В основную конкурсную программу «Западных ворот» войдёт семь новых фильмов из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.

Расписание фестиваля 2023 года ожидается насыщенным: десять тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, а также круглые столы, семинары, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Отдельно для любителей кино уже сейчас стартовал конкурс «Киностарт». Жители Пскова и Псковской области могут попробовать себя в создании роликов. Лучшие ролики покажут в рамках программы кинофестиваля, победителя ожидает ценный приз, который торжественно вручат на закрытии кинофестиваля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 июня 2023

Аэрофотосъёмка с помощью квадрокоптеров пройдёт в Островском районе

08 июня 2023

Первый брак в стенах Музея друзей Саввы Ямщикова заключили сегодня

08 июня 2023

Вклад в будущее: на какие выплаты могут рассчитывать псковские семьи с детьми
08 июня 2023

«Хоровод дружбы» состоится в Пскове 15 августа

08 июня 2023

Пьяный водитель учинил ДТП, пострадали два человека

08 июня 2023

Сцену для фестиваля смонтировали в Псковском кремле

08 июня 2023

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» посетил Михайловское

08 июня 2023

Выставка художников «ПсковАрта» откроется в «Доме на Набережной» 9 июня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...