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Общество

Генконсул Израиля представит фильм на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге посетит Псков и представит кинокартины своей страны на международном кинофестивале «Западные ворота», сообщил программный директор кинофестиваля Алексей Дунаевский на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ

Спикер также добавил, что в консульстве Израиля очень воодушевлены участием в «Западных воротах».

Помимо этого, Алексей Дунаевский рассказал, что в этом году у команды организаторов стояла задача разнообразить список стран-участниц, но «не превращать псковский фестиваль в фестиваль бывших стран СНГ». Поэтому в этом году будут также представлены фильмы, снятые в регионах России – из Татарстана, Якутии, Тувы, Башкортостана, Бурятии. «Тува, Башкортостан и Бурятия – там сейчас настоящие всплески кинематографа. А мы самым серьёзным образом относимся к таким регионам России», – подчеркнул он.

Помимо этого, по его словам, в этом году в программе «Западных ворот» будут представлены несколько фильмов из Южной Кореи, являющиеся рекордсменами по посещаемости. «Так что международный характер мы фестивалю в Пскове обеспечили. Ну и, конечно, будут наши постоянные друзья – Белоруссия, Казахстан и Киргизия», – рассказал Алексей Дунаевский. 

Гость медиацентра добавил, что очень обидным оказалось то, что сорвалась кинокартина из Китая. «Ещё у нас сорвалась Канада. Но будем опытнее теперь, будем более терпеливыми в отношении приглашения различных картин», – заверил программный директор. 

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.

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