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Общество

Алексей Дунаевский – о фестивале «Западные ворота»: Мы обязаны впечатлить публику

О том, какие картины представят на IV Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове, рассказал программный директор кинофестиваля Алексей Дунаевский в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Мы должны впечатлить публику, просто обязаны. Тем более, что фестиваль ещё не начался, а картины уже притягивают внимание», – отметил он.

Всего на кинофестивале будет 13 секций. «Фестиваль растёт, увеличивается количественно и качественно. Нам удалось создать полноценную международную программу для главного конкурса», – подчеркнул Алексей Дунаевский.

Так, на фестивале «Западные ворота» зрители смогут увидеть фильмы из Израиля, Южной Кореи, Ирана, Сербии, Болгарии, Казахстана и Индии. «Есть одна картина, которая выделяется – это индийский фильм «RRR». В Индии, в стране, где все рекорды уже установлены, он умудрился установить новые», – добавил программный директор кинофестиваля и пояснил, что картина представляет собой антиколониальную драму с огромным количеством экшн-сцен.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия кинофестиваля станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.

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