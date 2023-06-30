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Экономика

Депутаты одобрили внесение изменений в бюджет Пскова

Депутаты Псковской гордумы одобрили внесение изменений в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом с 12-й сессии Псковской гордумы сообщает корреспондент ПАИ.

Так, доходы бюджета на 2023 год увеличиваются на сумму более чем 93 тысячи рублей. Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается более чем на 27 тысяч рублей. Так, управлению по градостроительной деятельности администрации Пскова увеличиваются бюджетные ассигнования на строительство фиджитал-центра.

Также выделяются средства на строительство подъезда к учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ и на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

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