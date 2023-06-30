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Общество

Российские военные получают созданную специально для СВО форму

Российские военные начали получать всесезонные комплекты новой формы, созданной специально для СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ближайшие несколько дней этот процесс будет завершён, личный состав группировки будет в полном объёме переодет в данные предметы военной формы одежды, что повысит качество выполнения прямых обязанностей на линии боевого соприкосновения и приблизит нашу неотвратимую победу», – сообщил начальник вещевой службы соединения Западного военного округа с позывным Энгельс.

Новая форма выполнена из современных комбинированных материалов, которые защищают уязвимые зоны тела, в частности суставы, и не дают военнослужащему замерзнуть или вспотеть.

В комплект входит куртка, брюки и боевая рубаха, а также ветро- и влагозащитный костюм. Также бойцы получили новые ботинки, созданные специально для участников СВО. Поверхность у них из нубука, по бокам вшита сетка, ботинки снабжены ортопедической стелькой, а за счёт мембраны ноги в них не потеют.

Некоторые подразделения уже приступили к выполнению задач в новой одежде. В частности, новые комплекты уже получили расчёты 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б».

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