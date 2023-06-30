Касса Псковского театра драмы переходит на летний режим работы

11:38, 30 июня 2023, ПАИ

В июле касса Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина изменит график работы, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

1 и 3 июля объявлены выходными днями, 2 июля – рабочий день. С 2 по 28 июля театральная касса будет работать с 11:30 до 20:00 (перерыв с 15:00 до 15:30). Выходные дни – воскресенье, понедельник.

В августе касса вернется к ежедневному режиму работы.

Напоминаем, что на официальном сайте театра drampush.ru можно купить билеты круглосуточно.

117-й сезон Псковский театр драмы завершит 5 июля спектаклем «Пигмалион». В ближайшее время будут опубликованы афиши на август и сентябрь.