Касса Псковского театра драмы переходит на летний режим работы
В июле касса Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина изменит график работы, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.
1 и 3 июля объявлены выходными днями, 2 июля – рабочий день. С 2 по 28 июля театральная касса будет работать с 11:30 до 20:00 (перерыв с 15:00 до 15:30). Выходные дни – воскресенье, понедельник.
В августе касса вернется к ежедневному режиму работы.
Напоминаем, что на официальном сайте театра drampush.ru можно купить билеты круглосуточно.
117-й сезон Псковский театр драмы завершит 5 июля спектаклем «Пигмалион». В ближайшее время будут опубликованы афиши на август и сентябрь.
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