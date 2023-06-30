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Культура

Псковичи еще могут купить билеты на концерт «Лавандовая ночь» в «Покровском»

Сегодня, 30 июня, в 19:00 и в 21:30 на террасе отеля «Покровский» состоится концерт барочной музыки «Лавандовая ночь». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Перед публикой выступят музыканты ансамбля солистов «Камерата Псков» под руководством дирижера Николая Хондзинского. Кроме того, на сцену выйдет солистка Мариинского театра, сопрано Мария Баянкина. 

Билеты на оба сеанса еще доступны: здесь и здесь.
 

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