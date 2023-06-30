Определён состав жюри на финал конкурса «Живое пушкинское слово» в Пскове

14:43, 30 июня 2023, ПАИ

Определён состав жюри на финал конкурса «Живое пушкинское слово», который пройдёт в парке Строителей в Пскове 1 июля в 14:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Финалисты – 34 человека от 10 до 65 лет – выступят перед публикой с вокальными или чтецкими номерами по стихотворениям Пушкина.

В заключительном туре выступления участников оценит жюри, в которое войдут художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер Дмитрий Месхиев, арт-директор театра, критик Андрей Пронин, заведующая Центром непрерывного образования в сфере культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств, член президиума Российской общественной Академии голоса Анжелика Романюк.

Организаторы обращают внимание зрителей на возможные изменения места проведения конкурса: в случае дождя мероприятие состоится на малой сцене театра.

Напомним, что 17 июня в Псковском театре драмы прошёл полуфинал конкурса, на котором наставники – артисты Владимир Свекольников, Сергей Попков, Александр Овчаренко и педагог по вокалу Елена Обухова – сформировали команды участников для подготовки к финалу. В заключительном туре выступления участников оценит жюри, в которое войдут известные деятели культуры Псковской области.

Победителей ждёт поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина и выступление вместе со своими наставниками на Пушкинском театральном фестивале осенью.