Укравшим из бюджета 11 млн рублей псковским экс-полицейским вынесли приговор

16:13, 30 июня 2023, ПАИ

В Псковской области вынесли приговор группе экс-полицейских, которые украли из бюджета 11 миллионов рублей и похитили 20 автомобилей. На скамье подсудимых по обвинению в серии мошенничеств оказались трое участников преступного сообщества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следствие установило, что с 2018-го по 2021 год члены преступного сообщества совершили хищение бюджетных средств МВД России на сумму почти 11 млн рублей и 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства, а также специальную технику, причинив в результате ущерб на сумму почти 20 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

В ходе обысков следователи изъяли у фигурантов наличные деньги на сумму около одного миллиона рублей, а также наложили арест на их движимое и недвижимое имущество в Псковской области и других регионах России на общую сумму 7 млн рублей.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3,5 до 5 лет. Наказание они будут отбывать условно. Уголовное дело в отношении ещё шести подследственных, половина из которых содержится под стражей, находится на завершающей стадии расследования.