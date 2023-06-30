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Культура

Стендовая выставка «Крест и меч Изборска» открылась в музее

Стендовая выставка «Крест и меч Изборска» открылась в Изборском музее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставка посвящена ратным подвигам изборян и каменным крестам, являющимся особой приметой и неотъемлемой частью изборского историко-культурного ландшафта.

Каменные кресты в Изборске можно встретить в центре деревень, на обочине дорог, внутри сельской часовни и в стене каменного храма, на древнем могильнике или кладбище. Их известно огромное множество, и у каждого креста своя история и свое предназначение.

Выставка доступна для всех туристов, посетителей музея-заповедника и местных жителей. Информационные стенды размещены на западной стороне Изборской крепости на горе Жеравьей и у могильника «Скудельня с каменными крестами», где, по преданию, было братское захоронение воинов, участников Русско-ливонской войны 1480—1481 годов. Принято считать, что именно с этого места впервые обстреливались укрепления Изборской крепости.

Более подробную информацию о проекте можно получить здесь или на экспозиции «Летопись древнего города Изборска от начала России до Полтавской баталии».

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