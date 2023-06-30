Валерий Фальков назвал особенности приёмной кампании в вузы в этом году

18:50, 30 июня 2023, ПАИ

Об особенностях приёмной кампании в вузы в этом году рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе пресс-подхода, который состоялся в ПсковГУ сегодня, 30 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, существует несколько особенностей приёма в вузы. Во-первых, в текущем году существует возможность подачи заявления в вузы с помощью онлайн-площадок. Министр выразил предположение, что удалённая подача заявления будет основным способом, к которому прибегнут абитуриенты. Также он отметил, что приёмная кампания только набирает обороты.

Кроме того, в прошедший год, по словам Валерия Фалькова, значительно вырос спрос на качественное образование.

«Это обозначает, что абитуриенты будут идти в те вузы, которые показывают хорошую динамику развития, участвуют в различных государственных программах и имеют хорошие связи с работодателями и с рынком труда. В такие вузы будут поступать не только на бюджетные места, но и стремится поступать, если нет бюджетных мест, в принципе поступать. В свою очередь вузы, которые не демонстрируют достаточную динамику развития, не занимаются, не работают над собой, там наверняка, возможно, и будут сложности, связанные с тем, чтобы принять на бюджетные места. Абитуриентов сегодня интересует не только возможность обучаться за счёт средств бюджета, а в большей степени качественное образование. Это вторая особенность», – подчеркнул Валерий Фальков.

Третьей особенностью министр назвал предоставление беспрецедентных льгот и преференции для участников СВО и их детей. «Там целый ряд нововведений, которых прежде не было», – подчеркнул министр.