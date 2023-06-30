Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Валерий Фальков назвал особенности приёмной кампании в вузы в этом году

Об особенностях приёмной кампании в вузы в этом году рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе пресс-подхода, который состоялся в ПсковГУ сегодня, 30 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

 Фото: ПАИ

По его словам, существует несколько особенностей приёма в вузы. Во-первых, в текущем году существует возможность подачи заявления в вузы с помощью онлайн-площадок. Министр выразил предположение, что удалённая подача заявления будет основным способом, к которому прибегнут абитуриенты. Также он отметил, что приёмная кампания только набирает обороты.

Кроме того, в прошедший год, по словам Валерия Фалькова, значительно вырос спрос на качественное образование.

«Это обозначает, что абитуриенты будут идти в те вузы, которые показывают хорошую динамику развития, участвуют в различных государственных программах и имеют хорошие связи с работодателями и с рынком труда. В такие вузы будут поступать не только на бюджетные места, но и стремится поступать, если нет бюджетных мест, в принципе поступать. В свою очередь вузы, которые не демонстрируют достаточную динамику развития, не занимаются, не работают над собой, там наверняка, возможно, и будут сложности, связанные с тем, чтобы принять на бюджетные места. Абитуриентов сегодня интересует не только возможность обучаться за счёт средств бюджета, а в большей степени качественное образование. Это вторая особенность», – подчеркнул Валерий Фальков.

Третьей особенностью министр назвал предоставление беспрецедентных льгот и преференции для участников СВО и их детей. «Там целый ряд нововведений, которых прежде не было», – подчеркнул министр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 июня 2023

С двумя экипажами погибших вертолётчиков простились в Островском районе

30 июня 2023

Михаил Ведерников и Валерий Фальков оценили возможности научно-производственного цеха инженерной школы Союзного государства
30 июня 2023

Пропускную способность ограничат на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков
30 июня 2023

В эфир вышел 119-й выпуск «Псковского телеграма»
30 июня 2023

В Пскове заканчивается набор учеников в пожарно-спасательный класс
30 июня 2023

Псковский губернатор провёл заседание региональной антитеррористической комиссии
30 июня 2023

Цех передовой инженерной школы Союзного государства в станкостроении открыли в Пскове

30 июня 2023

Псковские профсоюзы ознакомились с работой профактивистов компании «Белалко»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...