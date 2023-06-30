Строительство ФОКОТа завершается в деревне Родина Псковского района

17:57, 30 июня 2023, ПАИ

В деревне Родина завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), сообщили ПАИ в администрации Псковского района.

Ход работ проконтролировали глава Псковского района Наталья Фёдорова и представители администрации муниципалитета.

На данный момент уже установлен тренажёрный комплекс, забетонирована площадка для установки второго комплекта уличных тренажёров. Также завершена укладка резиновых покрытий беговых дорожек. Ожидается прибытие установки для их бронирования резиновой крошкой на клеевом составе.

В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу и подключению опор уличного освещения, установке светодиодных прожекторов.