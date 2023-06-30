Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отделение «Союза женщин России» открылось в Усвятском районе

Отделение «Союза женщин России» открылось в Усвятском районе. Об этом сообщила председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова на своей странице в соцсети «ВКонакте».

С инициативой об открытии отделения СЖР выступила Валентина Веселова. «Валентина Веселова – женщина неординарная. Борец, с сильной гражданской позицией. По образованию – педагог, работала учителем химии и географии в Азербайджане и Латвии, в Усвятах долгое время инспектором по делам несовершеннолетних. А позже, целых 15 лет, возглавляла Усвятскую волость», – отметила Наталья Никифорова.

Она подчеркнула, что еще одна из заслуг Валентины Веселовой и ее коллег – празднование юбилея Усвят. Помимо этого, Валентина Веселова была в числе первых, кто был награжден медалью «Родительская слава Псковской области», как мама многодетной семьи, за заслуги в воспитании детей.

«Для нас очень важно, что яркие, талантливые женщины готовы влиться в нашу организацию. А рядом с Валентиной Викторовной – единомышленницы, готовые участвовать в общественной и социальной жизни района. <…> Мы искренне благодарим новых подруг за доверие нашей организации и поздравляем с вливанием в наши ряды! Будем вместе работать, дружить, помогать!» – написала Наталья Никифорова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 июня 2023

С двумя экипажами погибших вертолётчиков простились в Островском районе

30 июня 2023

Михаил Ведерников и Валерий Фальков оценили возможности научно-производственного цеха инженерной школы Союзного государства
30 июня 2023

Пропускную способность ограничат на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков
30 июня 2023

В эфир вышел 119-й выпуск «Псковского телеграма»
30 июня 2023

В Пскове заканчивается набор учеников в пожарно-спасательный класс
30 июня 2023

Псковский губернатор провёл заседание региональной антитеррористической комиссии
30 июня 2023

Цех передовой инженерной школы Союзного государства в станкостроении открыли в Пскове

30 июня 2023

Псковские профсоюзы ознакомились с работой профактивистов компании «Белалко»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...