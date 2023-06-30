Отделение «Союза женщин России» открылось в Усвятском районе

18:58, 30 июня 2023, ПАИ

Отделение «Союза женщин России» открылось в Усвятском районе. Об этом сообщила председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова на своей странице в соцсети «ВКонакте».

С инициативой об открытии отделения СЖР выступила Валентина Веселова. «Валентина Веселова – женщина неординарная. Борец, с сильной гражданской позицией. По образованию – педагог, работала учителем химии и географии в Азербайджане и Латвии, в Усвятах долгое время инспектором по делам несовершеннолетних. А позже, целых 15 лет, возглавляла Усвятскую волость», – отметила Наталья Никифорова.

Она подчеркнула, что еще одна из заслуг Валентины Веселовой и ее коллег – празднование юбилея Усвят. Помимо этого, Валентина Веселова была в числе первых, кто был награжден медалью «Родительская слава Псковской области», как мама многодетной семьи, за заслуги в воспитании детей.

«Для нас очень важно, что яркие, талантливые женщины готовы влиться в нашу организацию. А рядом с Валентиной Викторовной – единомышленницы, готовые участвовать в общественной и социальной жизни района. <…> Мы искренне благодарим новых подруг за доверие нашей организации и поздравляем с вливанием в наши ряды! Будем вместе работать, дружить, помогать!» – написала Наталья Никифорова.