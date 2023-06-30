ФОТОФАКТ. На улице Белинского в Пскове образовался провал в асфальте
Провал образовался в асфальте на улице Белинского в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псков за рулём» в соцсети «ВКонтакте».
«Белинского проваливается», – говорится в сообщении.
Помимо этого, на улице Труда в Пскове треснула крышка люка. «Крышка люка треснула, гремит под каждой машиной. Кому-то не повезёт, когда она доломается», – отметили в паблике.
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