ФОТОФАКТ. На улице Белинского в Пскове образовался провал в асфальте

22:32, 30 июня 2023, ПАИ

Провал образовался в асфальте на улице Белинского в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псков за рулём» в соцсети «ВКонтакте».

«Белинского проваливается», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на улице Труда в Пскове треснула крышка люка. «Крышка люка треснула, гремит под каждой машиной. Кому-то не повезёт, когда она доломается», – отметили в паблике.