Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи делятся фотографиями собранных грибов и ягод

Жители Псковской области собирают грибы и ягоды. Своими фотографиями псковичи поделились в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Иван Какурин в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»

Так, Иван Какурин собрал в Островском районе чернику. «Дед собрал вкусняшку внуку», – написал он.  

Фото: Анна Пшеницина в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»

Анна Пшеницына из Гдовского района поделилась фотографией собранной земляники. «Последствия дождей не заставляют себя ждать. Случилось то самое чудо, которое все так ждали <…> Черника ещё кислая», – написала женщина.

Фото: Александр Петров в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»

А Александру Петрову из Псковского района удалось найти в лесу лисички. «Первые лисички», – отметил он.  

Ранее сообщалось, что первые грибы заметили в лесах Псковской области. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 июля 2023

Проект школы «серебряного» волонтерства из Пскова одержал победу на всероссийском конкурсе

01 июля 2023

Дополнительные меры поддержки для псковских студентов-медиков готовы разработать региональные власти
01 июля 2023

Касса БКЗ Псковской филармонии переходит на летний режим работы
01 июля 2023

Более 70 жителей Псковской области покусали клещи за неделю
01 июля 2023

Фестиваль исторической реконструкции открылся в Пскове
01 июля 2023

Какой будет погода в июле, рассказали псковичам
01 июля 2023

Псковичи делятся фотографиями собранных грибов и ягод
01 июля 2023

Работу с реестром недобросовестных подрядчиков обсудили в правительстве Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...