Псковичи делятся фотографиями собранных грибов и ягод

12:20, 01 июля 2023, ПАИ

Жители Псковской области собирают грибы и ягоды. Своими фотографиями псковичи поделились в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Так, Иван Какурин собрал в Островском районе чернику. «Дед собрал вкусняшку внуку», – написал он.

Анна Пшеницына из Гдовского района поделилась фотографией собранной земляники. «Последствия дождей не заставляют себя ждать. Случилось то самое чудо, которое все так ждали <…> Черника ещё кислая», – написала женщина.

А Александру Петрову из Псковского района удалось найти в лесу лисички. «Первые лисички», – отметил он.

Ранее сообщалось, что первые грибы заметили в лесах Псковской области.