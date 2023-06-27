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Общество

Первые грибы заметили в лесах Псковской области

Первые грибы заметили в лесах Псковской области. Об этом местные жители сообщили в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Гдовский район. Хорошо вчера промочило лес. Ягоды, пусть немного, но радуют. А ещё появились зародыши лисичек», – написала Анна Пшеницына. Также она разместила фотографии собранной в Гдовском районе земляники. «Жаль, что дивный аромат этих ягод не сможет передать ни одно фото», – отметила женщина.

  • Первые грибы и земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Первые грибы и земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Первые грибы и земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Первые грибы и земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Первые грибы и земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Первые грибы и земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Первые грибы и земляника
    Фото: Анна Пшеницына

Также своими фотографиями поделился Иван Какурин.

«И у нас полезли первые лисята», – написал он.

  • Первые лисички
    Фото: Иван Какурин в соцсети «ВКонтакте»
  • Первые лисички
    Фото: Иван Какурин в соцсети «ВКонтакте»

Другие фотографии в паблике также опубликовала Марина Соколова.

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