Первые грибы заметили в лесах Псковской области

11:00, 27 июня 2023, ПАИ

Первые грибы заметили в лесах Псковской области. Об этом местные жители сообщили в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Гдовский район. Хорошо вчера промочило лес. Ягоды, пусть немного, но радуют. А ещё появились зародыши лисичек», – написала Анна Пшеницына. Также она разместила фотографии собранной в Гдовском районе земляники. «Жаль, что дивный аромат этих ягод не сможет передать ни одно фото», – отметила женщина.



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына













Также своими фотографиями поделился Иван Какурин.

«И у нас полезли первые лисята», – написал он.



Фото: Иван Какурин в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Иван Какурин в соцсети «ВКонтакте»



Другие фотографии в паблике также опубликовала Марина Соколова.