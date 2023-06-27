Первые грибы заметили в лесах Псковской области
Первые грибы заметили в лесах Псковской области. Об этом местные жители сообщили в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
«Гдовский район. Хорошо вчера промочило лес. Ягоды, пусть немного, но радуют. А ещё появились зародыши лисичек», – написала Анна Пшеницына. Также она разместила фотографии собранной в Гдовском районе земляники. «Жаль, что дивный аромат этих ягод не сможет передать ни одно фото», – отметила женщина.
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
Также своими фотографиями поделился Иван Какурин.
«И у нас полезли первые лисята», – написал он.
Другие фотографии в паблике также опубликовала Марина Соколова.
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