День работников Госавтоинспекции отмечают в России сегодня

07:01, 03 июля 2023, ПАИ

Профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502, отмечают ежегодно в России 3 июля, сообщает calend.ru.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP. С июня 1998 года ГАИ — Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. В 2002 году в указ президента РФ № 711 от 15 июня 1998 года были внесены изменения, согласно которым наименования ГИБДД и ГАИ стали равнозначными.

Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, всё более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима.

Помимо ужесточения штрафов и мер наказания нарушителей правил дорожного движения, сегодня руководством и сотрудниками ГИБДД проводится ряд важных мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения, причём для всех участников дорожного движения и для всех возрастов. Организовывается широкая пропаганда образа законопослушного водителя и пешехода в СМИ, проводятся конференции с участием деятелей науки, культуры, искусства, политики, многочисленные общественные акции с участием сотрудников ГИБДД. Активная работа пропагандистов Госавтоинспекции в учебных учреждениях страны даёт заметные результаты. К примеру, число юных инспекторов движения выросло до 200 000 школьников.