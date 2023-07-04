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Общество

Банк России хочет вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран

Банк России намерен вывести карты российской платёжной системы «Мир» в пять-шесть новых стран уже в 2023 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора департамента национальной платёжной системы Центробанка Аллу Бакину.

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах — вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году», — заявила Алла Бакина.

По её словам, в этом вопросе есть два типа государств. Одни опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике, а другие готовы к сотрудничеству и не боятся заявить об этом.

Она уточнила, что, например, в Турции такая возможность уже есть, также карта «Мир» внедряется на Кубе, которая сейчас настраивает POS-терминалы.

«Мы идём с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов. Естественно, кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно», — отметила эксперт.

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