Дорогу Рудня – Глубочица отремонтируют в Себежском районе

10:44, 04 июля 2023, ПАИ

Автомобильную дорогу Рудня – Глубочица отремонтируют в Себежском районе. Контракт на разработку проектной документации размещён на портале госзакупок.

Заниматься подготовкой проектной документации и выполнением инженерных изысканий по капитальному ремонту автомобильной дороги будет ООО «Гео-проект».

Финансирование работ на сумму в размере 20,1 млн рублей осуществляется за счёт средств бюджетных учреждений, поступивших из бюджета Псковской области.

Также планируется отремонтировать дорогу Печоры – граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск км 3+787 на участках км 1+000 – км 1+870 в Печорском районе.

Начальная (максимальная) цена контракта – 32,3 млн рублей. Окончание выполнения работ – 30 мая 2024 года.