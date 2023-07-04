Безработный житель Пушкинских Гор подозревается в нарушении миграционного законодательства

12:42, 03 июля 2023, ПАИ

Безработный житель Пушкинских Гор подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 42-летний неработающий житель Пушкинских Гор фиктивно зарегистрировал двух граждан Узбекистана на территории Великолукского района. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.

В этой связи полиция напомнила об ответственности, предусмотренной законодательством: правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности, либо лишением свободы на срок до трёх лет.