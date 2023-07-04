Рабочая неделя россиян увеличилась до рекордного уровня

16:55, 03 июля 2023, ПАИ

До рекордных показателей выросла продолжительность трудовой недели у россиян. В первом квартале она составила рекордные с 2010 года 38,5 часа. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети на основе данных Росстата.

Так, по результатам исследования в январе – марте этого года россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения по крайней мере с четвертого квартала 2012 года (тогда она составляла 38 часов 29 минут).

В исследовании сказано, что в прошлом году россияне работали около 38 часов 14 минут, а в 2021-м – чуть менее 38 часов.

Меньше всего работники трудились в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года – 31 час 37 минут, после чего средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться.

В первом квартале этого года подавляющее большинство россиян (89,8 %) работали от 31 до 40 часов в неделю, следует из данных Росстата. Переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3 % населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9 % россиян.

Общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счёт повышения экономической вовлеченности женщин. В первом квартале 2023 года мужчины традиционно работали больше женщин – 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут. Однако если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на четыре минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут.

Рост средней продолжительности рабочей недели по России произошёл не только из-за дефицита кадров и низкого уровня безработицы, но и из-за роста нагрузки на предприятия в ряде отраслей, часть которых вынуждены были перейти на двух- и трёхсменную работу.

Отмечается также, что за всё время ведения данной квартальной статистики Росстатом, с 2010-го, показатель длительности рабочей недели не был выше, чем в первом квартале этого года.