Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рабочая неделя россиян увеличилась до рекордного уровня

До рекордных показателей выросла продолжительность трудовой недели у россиян. В первом квартале она составила рекордные с 2010 года 38,5 часа. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети на основе данных Росстата.

Так, по результатам исследования в январе – марте этого года россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения по крайней мере с четвертого квартала 2012 года (тогда она составляла 38 часов 29 минут).

В исследовании сказано, что в прошлом году россияне работали около 38 часов 14 минут, а в 2021-м – чуть менее 38 часов.

Меньше всего работники трудились в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года – 31 час 37 минут, после чего средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться.

В первом квартале этого года подавляющее большинство россиян (89,8 %) работали от 31 до 40 часов в неделю, следует из данных Росстата. Переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3 % населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9 % россиян.

Общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счёт повышения экономической вовлеченности женщин. В первом квартале 2023 года мужчины традиционно работали больше женщин – 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут. Однако если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на четыре минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут.

Рост средней продолжительности рабочей недели по России произошёл не только из-за дефицита кадров и низкого уровня безработицы, но и из-за роста нагрузки на предприятия в ряде отраслей, часть которых вынуждены были перейти на двух- и трёхсменную работу.

Отмечается также, что за всё время ведения данной квартальной статистики Росстатом, с 2010-го, показатель длительности рабочей недели не был выше, чем в первом квартале этого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июля 2023

В Совфеде одобрили кандидатуру Андрея Мошкова на должность прокурора Псковской области
04 июля 2023

Память Героя Советского Союза Леонида Михайлова почтили в Островском районе
04 июля 2023

В танцевальном зале ГКЦ Пскова начался ремонт
04 июля 2023

Банк ДОМ.РФ: Спрос на ипотеку на покупку загородной недвижимости вырос в три раза
04 июля 2023

Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого современной жизни псковских храмов
04 июля 2023

До +27 градусов ожидается в Псковской области 5 июля
04 июля 2023

Около 50% месячной нормы осадков выпало в Псковской области за июнь
04 июля 2023

О покупке оборудования для «швейных войск» сообщил Михаил Ведерников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...