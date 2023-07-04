Фестиваль «Исаборг» пройдёт в Изборске 14-16 июля

11:46, 03 июля 2023, ПАИ

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 14 по 16 июля, сообщили ПАИ в ТИЦ Псковской области.

Гости фестиваля познакомятся с повседневной жизнью наших предков в военном историческом лагере, который традиционно развернётся на месте реальных исторических событий – в Труворовом городище VII-VIII веков.

Посетители увидят аутентичные походные палатки, узнают, как происходит подготовка славян к походу, познакомятся с воинскими традициями древней Руси, её соседей, вооружением и экипировкой воинов. На фестивальных площадках можно будет принять участие в мастер-классах, попробовать свои силы в стрельбе из лука.

Кроме того, в течение всех дней в фестивальном лагере будет идти «борьба за флаг» между дружинами и отдельными воинами. Соревнование проходит по традиционным правилам: сражения не чаще чем раз в час, количество сражающихся – строго равное с обеих сторон.