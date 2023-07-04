Борис Елкин поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
«Работы у вас всегда хватает. И с каждым годом ваша роль в безопасности на дорогах только растёт. Тем ценнее ваши опыт и знания, умение просчитывать ситуации наперёд и принимать своевременные меры для снижения числа аварий и травм», – написал Борис Елкин.
Он пожелал сотрудникам Госавтоинспекции безопасных псковских дорог и больше законопослушных водителей и пешеходов.
«Благодарю вас за сотрудничество!» – заключил Борис Елкин.
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