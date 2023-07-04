Порядка двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

12:48, 03 июля 2023, ПАИ

Мошенники похитили у жителей Пскова, Великих Лук, Великолукского и Островского районов в общей сложности около двух миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись собеседникам сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на граждан кредитов завладели их сбережениями. Поддались на уловки незнакомцев и некоторые пользователи интернета при попытках осуществления операций купли-продажи товаров.

В итоге потерпевшие лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.