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Общество

Правительство Псковской области поблагодарило сотрудников ГИБДД за службу

Правительство Псковской области поздравило сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

«В Псковской области из года в год растёт интенсивность дорожного движения и количество транспорта, приводятся в порядок региональные и федеральные трассы, которые связывают между собой города и посёлки, наш регион – с другими субъектами страны», – отметили в правительстве.

Там подчеркнули, что обеспечение безопасности на дорогах, соблюдение правил и ограничений, формирование культуры поведения и уважительного отношения для всех участников дорожного движения – это те вопросы, которые находятся в зоне постоянного внимания и ответственности сотрудников Госавтоинспекции.

«Ежедневно вы решаете сложные и многоплановые задачи по снижению аварийности, обеспечению правопорядка на территории Псковской области, сохраняете здоровье и жизни людей. В непростых и даже экстремальных условиях вы честно выполняете свой профессиональный долг, демонстрируя мастерство, выдержку, мужество и самообладание», – подчеркнули в правительстве.

Особые слова признательности выразили сотрудникам ГИБДД за профилактическую работу с детьми и молодёжью, которая позволяет самых юных граждан России приучать к порядку и ответственности на дорогах.

«Уверены, ваш ответственный и неравнодушный подход к делу поможет обеспечить безопасное движение на дорогах нашей области. Выражаем всему личному составу благодарность за службу, а также слова особой признательности ветеранам Госавтоинспекции, которые заложили традиции высокого профессионализма и передают свой опыт молодым сотрудникам ведомства», – заключили в правительстве. 

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