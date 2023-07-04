В Пскове продолжается приём заявок в социальную программу догазификации

14:33, 03 июля 2023, ПАИ

В Пскове продолжается приём заявок в социальную программу догазификации, сообщили ПАИ в администрации города.

Программа позволяет домовладельцам бесплатно подвести природный газ к своему участку. Но по условиям программы собственникам необходимо самостоятельно ввести газ в дом и приобрести газовое оборудование.

Законодательство Псковской области предусматривает льготы для отдельных категорий граждан. С полным перечнем категорий льготников и списком необходимых документов можно ознакомиться здесь.