В Пскове продолжается приём заявок в социальную программу догазификации
В Пскове продолжается приём заявок в социальную программу догазификации, сообщили ПАИ в администрации города.
Программа позволяет домовладельцам бесплатно подвести природный газ к своему участку. Но по условиям программы собственникам необходимо самостоятельно ввести газ в дом и приобрести газовое оборудование.
Законодательство Псковской области предусматривает льготы для отдельных категорий граждан. С полным перечнем категорий льготников и списком необходимых документов можно ознакомиться здесь.
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