Неделя семьи, любви и верности пройдёт в Псковской области

16:23, 03 июля 2023, ПАИ

Первый заезд Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» пройдёт в Печорах с 5 по 12 июля. Молодые семьи с детьми от семи лет, активисты некоммерческих организаций, занимающиеся семейной политикой, и молодые педагоги со всей страны соберутся на территории Псково-Печерского монастыря, чтобы обсудить вопросы сохранения семейных ценностей и традиций. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В программе заезда лекции, дискуссии, мастер-классы, а также обзорные экскурсии по мужскому монастырю и городам Псковской области. Также участники форума в День семьи, любви и верности посетят фестиваль хоров, на котором соберется множество музыкальных коллективов со всей России.

«Форум «Истоки» – это то, чего не хватало Росмолодёжи для полноценного приобщения молодёжи к теме патриотизма. Сегодня люди нашей страны, в частности молодёжь, «смотрят внутрь» и гораздо более трепетно относятся к наследию, истории и культуре, нашей природе и ценностям России. Ведь для того, чтобы строить будущее, надо всегда держать в голове свои истоки», – отметила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Для младших участников запланирована отдельная программа, где они смогут заняться разнообразными ремёслами и декоративно-прикладным искусством, квестами и выполнением различных заданий.

Помимо этого, участники первого заезда смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов от «Росмолодёжь. Гранты». Для этого предусмотрены отдельные номинации:

#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодёжи;

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодёжи и на развитие наставничества в молодёжной среде.

Возможность получить финансовую поддержку есть у каждого участника одного из пяти заездов форума. Подать заявку на грантовый конкурс можно по ссылке.

Помимо образовательной программы, будут организованы спортивные мероприятия, песни у костра и новые знакомства с другими участниками форума. Также участники форума смогут принять участие в полезной программе и внести свой вклад в благоустройство территории парка «Себежский», выполнить послушание в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре.

Кроме того, в рамках проведения форума впервые начнёт работу волонтёрский корпус «Росмолодёжь. Добро», который объединит более 75 волонтёров на одной площадке.

С 5 июля по 23 августа пройдут ещё четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Семейные ценности», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Подать заявку на заезды можно согласно датам регистрации, на сайте ФГАИС «Молодёжь России».

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.