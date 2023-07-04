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Общество

Как возникла идея создания гостиничного комплекса в Пушкинских Горах, рассказал инвестор

Совершенно случайно возникла идея создания гостиничного комплекса в Пушкинских Горах, рассказал соучредитель и инвестор проекта «Парк-отель Креневка» Виктор Скибин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Я в Пушкинский Горах тоже появился случайно. Лет восемь назад мы с супругой подыскивали участок, где бы нам хотелось проводить лето. Предлагали разные варианты, но мы остановились на Пушкинских Горах. Дело всё в том, что супруга в школьные годы приезжала сюда с экскурсиями, посещала Михайловское, она была впечатлена этими красотами. И она однозначно сказала, что хочет в Пушкинские Горы», – рассказал он.

Виктор Скибин отметил, что в Пушкинских Горах помимо красивой природы, ландшафта, ещё и насыщенная событийная программа.

Гость студии подчеркнул, что летом сложно забронировать жильё в Пушкинских Горах, так как турпоток составляет от 400 до 600 тысяч человек в год. По его словам, во времена СССР Пушкинские Горы посещали 1 млн 200 тысяч человек.

«Подумав, поразмыслив, пришли к идее о строительстве уже современной базы отдыха. Территория нашего парк-отеля порядка 45 гектаров, там живописный, красивый пруд. В первую очередь, строительство у нас – пять тысяч квадратных метров к сдаче: видовой ресторан, зона СПА, открытый и закрытый бассейны, около 70 номеров, 24 коттеджа и другие развлечения», – рассказал Виктор Скибин.

Он также уточнил, что не сразу получилось добиться хорошей экономической модели. Сейчас бизнес-модель при средних показателях показывает срок окупаемости 14 лет. «Но дело в том, что не везде деньги ради денег. То есть, эта идея зашла и мне, и моему партнёру, и мы, несмотря на то что можно вложиться в какие-то другие проекты, решили всё-таки сделать здесь хороший парк-отель и реализовать этот проект», – сказал он.

Напомним, что в первый день Петербургского международного экономического форума, 14 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пять инвестиционных соглашений по развитию туристской инфраструктуры на сумму свыше 2,2 млрд рублей. В результате будет создано более 360 новых рабочих мест. В Пушкиногорском районе инвестор ООО «Гарда» намерен построить комфортабельный загородный гостиничный комплекс категории «четыре звезды». На эти цели он планирует направить около 840 млн рублей.

Рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великой и Сороти. В концепции предусматривается коллаборация с известными художниками, развитие образовательно-развлекательной среды для детей, а также спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория комплекса займет более 40 гектаров.

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