Школьницы из Пскова и Великих Лук стали дипломантами международного творческого конкурса

17:04, 03 июля 2023, ПАИ

Две школьницы из Псковской области стали дипломантами международного конкурса творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева и современность». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Свои сочинения в номинации «Творческие работы» представили выпускница псковской школы № 9 имени А. С. Пушкина Татьяна Буйлова и ученица лицея № 11 города Великие Луки Дарья Головнева. В них девушки размышляли о трудах Д. С. Лихачева. Работа велась под руководством опытных наставников.

В пресс-службе также отметили, что международный конкурс творческих работ (сочинений и мультимедийных проектов) проводится Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов с 2006 года. Его целью является более глубокое изучение творческого наследия выдающегося гуманиста ХХ века академика Д. С. Лихачева, осмысление его идей в контексте современности, интеграция их в сегодняшнюю жизнь. Ежегодно в конкурсе принимают участие 60 регионов России и страны СНГ. Победители имеют преимущество при поступлении в вуз.