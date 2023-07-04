Запуск фейерверков запретили в Псковской области

17:04, 03 июля 2023, ПАИ

Использование фейерверков и другой пиротехники запретили в Псковской области с 3 июля. Напомним, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу по степени потенциальной опасности.

Соответствующим законом за нарушение запрета предусмотрены штрафы: для физических лиц – до пяти тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.