Автодома будут располагаться на территории гостиничного комплекса в Пушкинских Горах

18:04, 03 июля 2023, ПАИ

Помимо гостиницы, на территории гостиничного комплекса в Пушкинских горах, будут располагаться автодома. Об этом сообщил руководитель проекта «Парк-отель Креневка» Евгений Шишкин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Он упомянул, что парк-отель будет возведён из так называемых легковозводимых стальных конструкций, которые будет производить одно из крупнейших в этой сфере предприятий Санкт-Петербурга. Евгений Шишкин отметил, что на территории Псковской области завод уже открыл сборочный цех по производству таких конструкций и специалисты фабрики уже начали обучать персонал.

В дальнейшем на рынок с производства планируют выпустить автодома и автобани. «Можно сказать, уровень будет три-четыре звезды. Они могут интегрироваться в гостиничные номера. Такой, достаточно автономный проект получился», – сказал Евгений Шишкин.

Он добавил, что автодома можно называть «номера на колёсах». Евгений Шишкин уточнил, что, скорее всего, они появятся на реке Великой в парк-отеле уже ближе к осени.

Также Евгений Шишкин подчеркнул, что парк-отель занимает 45 гектаров – это только часть территорий, которая строится в первую очередь. «Пять гектаров – это территория у воды, у реки Великой. Мы, по сути, сейчас осваиваем две части – у воды и основной корпус, где будет основное здание гостиницы. Реализовывая две эти части, мы планируем в ближайшее время запустить вот эти автодома. Сейчас пилотный образец собирается», – сказал он.

Напомним, что в первый день Петербургского международного экономического форума, 14 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пять инвестиционных соглашений по развитию туристской инфраструктуры на сумму свыше 2,2 млрд рублей. В результате будет создано более 360 новых рабочих мест.

В Пушкиногорском районе инвестор ООО «Гарда» намерен построить комфортабельный загородный гостиничный комплекс категории «четыре звезды». На эти цели он планирует направить около 840 млн рублей.

Рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великой и Сороти. В концепции предусматривается коллаборация с известными художниками, развитие образовательно-развлекательной среды для детей, а также – спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория комплекса займёт более 40 гектаров.