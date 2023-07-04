Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы одни из главных «фишек» гостиничного комплекса в Пушкинских Горах

Одни из главные «фишек» гостиничного комплекса в Пушкинских Горах назвал соучредитель и инвестор проекта «Парк-отель Креневка» Виктор Скибин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Он отметил, что в парк-отеле будет топовый ресторан, где шеф-поваром станет Алексей Алексеев, который открывал ресторан в Санкт-Петербурге. «Кухня будет очень-очень сильная. Причём мы не гонимся за деньгами, у нас такая идея: высокая кухня по доступной цене», – сказал Виктор Скибин.

Как уточнил гость студии, ресторан будет видовой. Центральные окна у него будут выходить на пруд. На пруду будет огромный водяной экран 36 на 18 метров, и по вечерам там будут показывать световые шоу.

«Это такое устройство, которое распыляет воду, создавая полукруглый веер. На него лазером проецируют всё, что угодно, вплоть до того, что можно показывать фильмы и презентации», – рассказал он.

Как отметил Виктор Скибин, в России есть несколько организаций, которые предоставляют услугу организации таких праздников, в гостиничном комплексе же водяной экран будет на постоянной основе.

Напомним, что в первый день Петербургского международного экономического форума, 14 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пять инвестиционных соглашений по развитию туристской инфраструктуры на сумму свыше 2,2 млрд рублей. В результате будет создано более 360 новых рабочих мест.

В Пушкиногорском районе инвестор ООО «Гарда» намерен построить комфортабельный загородный гостиничный комплекс категории «четыре звезды». На эти цели он планирует направить около 840 млн рублей.

Рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великой и Сороти. В концепции предусматривается коллаборация с известными художниками, развитие образовательно-развлекательной среды для детей, а также спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория комплекса займет более 40 гектаров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июля 2023

В Совфеде одобрили кандидатуру Андрея Мошкова на должность прокурора Псковской области
04 июля 2023

Память Героя Советского Союза Леонида Михайлова почтили в Островском районе
04 июля 2023

В танцевальном зале ГКЦ Пскова начался ремонт
04 июля 2023

Банк ДОМ.РФ: Спрос на ипотеку на покупку загородной недвижимости вырос в три раза
04 июля 2023

Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого современной жизни псковских храмов
04 июля 2023

До +27 градусов ожидается в Псковской области 5 июля
04 июля 2023

Около 50% месячной нормы осадков выпало в Псковской области за июнь
04 июля 2023

О покупке оборудования для «швейных войск» сообщил Михаил Ведерников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...