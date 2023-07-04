Названы одни из главных «фишек» гостиничного комплекса в Пушкинских Горах

18:37, 03 июля 2023, ПАИ

Одни из главные «фишек» гостиничного комплекса в Пушкинских Горах назвал соучредитель и инвестор проекта «Парк-отель Креневка» Виктор Скибин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Он отметил, что в парк-отеле будет топовый ресторан, где шеф-поваром станет Алексей Алексеев, который открывал ресторан в Санкт-Петербурге. «Кухня будет очень-очень сильная. Причём мы не гонимся за деньгами, у нас такая идея: высокая кухня по доступной цене», – сказал Виктор Скибин.

Как уточнил гость студии, ресторан будет видовой. Центральные окна у него будут выходить на пруд. На пруду будет огромный водяной экран 36 на 18 метров, и по вечерам там будут показывать световые шоу.

«Это такое устройство, которое распыляет воду, создавая полукруглый веер. На него лазером проецируют всё, что угодно, вплоть до того, что можно показывать фильмы и презентации», – рассказал он.

Как отметил Виктор Скибин, в России есть несколько организаций, которые предоставляют услугу организации таких праздников, в гостиничном комплексе же водяной экран будет на постоянной основе.

Напомним, что в первый день Петербургского международного экономического форума, 14 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пять инвестиционных соглашений по развитию туристской инфраструктуры на сумму свыше 2,2 млрд рублей. В результате будет создано более 360 новых рабочих мест.

В Пушкиногорском районе инвестор ООО «Гарда» намерен построить комфортабельный загородный гостиничный комплекс категории «четыре звезды». На эти цели он планирует направить около 840 млн рублей.

Рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великой и Сороти. В концепции предусматривается коллаборация с известными художниками, развитие образовательно-развлекательной среды для детей, а также спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория комплекса займет более 40 гектаров.