Гостиничный комплекс в Пушкинских Горах начнёт принимать гостей в 2025 году

18:43, 03 июля 2023, ПАИ

Гостиничный комплекс в Пушкинских Горах примет первых гостей в 2025 году. Об этом рассказал руководитель проекта «Парк-отель Креневка» Евгений Шишкин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас в этом году уже через пару недель запланированы земляные работы, устройство фундаментов. В идеале мы планируем уже к зиме поставить тепловой контур, по крайней мере, основного здания. Это необходимо для того, чтобы мы уже к весне начали потихоньку делать отделочные работы», – рассказал Евгений Шишкин.

Он также отметил, что стоимость размещения в отеле составит от четырёх до семи тысяч рублей за ночь.

«Ориентир на то, чтобы люди приезжали туда отдыхать, а не просто переночевать», – подчеркнул Евгений Шишкин.

Отель будет располагаться на расстоянии 4,5 километра до Савкиной Горки с пешей доступностью до Михайловского. Создатели объекта планируют, что он будет пользоваться спросом у семей с детьми, так как для гостей будет предусмотрено множество активностей, в их числе: прогулки на электросамокатах по маршруту, созданному на основе бывшей железной дороги. Кроме того, разработан водный экомаршрут, позволяющий с водной глади увидеть фасад главной усадьбы в Михайловском.

Напомним, что в первый день Петербургского международного экономического форума, 14 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пять инвестиционных соглашений по развитию туристской инфраструктуры на сумму свыше 2,2 млрд рублей. В результате будет создано более 360 новых рабочих мест.

В Пушкиногорском районе инвестор ООО «Гарда» намерен построить комфортабельный загородный гостиничный комплекс категории «четыре звезды». На эти цели он планирует направить около 840 млн рублей.

Рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великая и Сороть. В концепции предусматривается коллаборация с известными художниками, развитие образовательно-развлекательной среды для детей, а также спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория комплекса займёт более 40 гектаров.