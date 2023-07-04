Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гостиничный комплекс в Пушкинских Горах начнёт принимать гостей в 2025 году

Гостиничный комплекс в Пушкинских Горах примет первых гостей в 2025 году. Об этом рассказал руководитель проекта «Парк-отель Креневка» Евгений Шишкин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото здесь и далее: ПАИ

«У нас в этом году уже через пару недель запланированы земляные работы, устройство фундаментов. В идеале мы планируем уже к зиме поставить тепловой контур, по крайней мере, основного здания. Это необходимо для того, чтобы мы уже к весне начали потихоньку делать отделочные работы», – рассказал Евгений Шишкин.

Он также отметил, что стоимость размещения в отеле составит от четырёх до семи тысяч рублей за ночь. 

«Ориентир на то, чтобы люди приезжали туда отдыхать, а не просто переночевать», – подчеркнул Евгений Шишкин.

Отель будет располагаться на расстоянии 4,5 километра до Савкиной Горки с пешей доступностью до Михайловского. Создатели объекта планируют, что он будет пользоваться спросом у семей с детьми, так как для гостей будет предусмотрено множество активностей, в их числе: прогулки на электросамокатах по маршруту, созданному на основе бывшей железной дороги. Кроме того, разработан водный экомаршрут, позволяющий с водной глади увидеть фасад главной усадьбы в Михайловском.

Напомним, что в первый день Петербургского международного экономического форума, 14 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пять инвестиционных соглашений по развитию туристской инфраструктуры на сумму свыше 2,2 млрд рублей. В результате будет создано более 360 новых рабочих мест.

В Пушкиногорском районе инвестор ООО «Гарда» намерен построить комфортабельный загородный гостиничный комплекс категории «четыре звезды». На эти цели он планирует направить около 840 млн рублей.

Рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великая и Сороть. В концепции предусматривается коллаборация с известными художниками, развитие образовательно-развлекательной среды для детей, а также спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория комплекса займёт более 40 гектаров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июля 2023

В Совфеде одобрили кандидатуру Андрея Мошкова на должность прокурора Псковской области
04 июля 2023

Память Героя Советского Союза Леонида Михайлова почтили в Островском районе
04 июля 2023

В танцевальном зале ГКЦ Пскова начался ремонт
04 июля 2023

Банк ДОМ.РФ: Спрос на ипотеку на покупку загородной недвижимости вырос в три раза
04 июля 2023

Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого современной жизни псковских храмов
04 июля 2023

До +27 градусов ожидается в Псковской области 5 июля
04 июля 2023

Около 50% месячной нормы осадков выпало в Псковской области за июнь
04 июля 2023

О покупке оборудования для «швейных войск» сообщил Михаил Ведерников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...