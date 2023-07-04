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Труппа Великолукского драмтеатра побывала в Новороссийске

В рамках межрегионального направления «Большие гастроли» Великолукский драматический театр побывал в Новороссийске. На сцене Муниципального театра им. В.П. Амербекяна было представлено четыре спектакля. Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Зрители увидели трагедию «Ромео и Джульетта», комедию «Красавцы», мелодраму наших дней «Птица Феникс возвращается домой» и детскую сказку «Алиса в зазеркалье». Знакомство с новой публикой предварила пресс-конференция, во время которой художественный руководитель Великолукского драматического театра Анна Потапова рассказала принимающей стороне и журналистам об истории одного из старейших театров Северо-Запада, подчеркнув, что нынешняя встреча проходит благодаря проекту «Большие гастроли», позволившему уже побывать великолукской труппе в Благовещенске, Череповце, а теперь и в Новороссийске.


«Такие встречи – это уникальная возможность познакомиться с другими театрами страны, напитаться новыми знаниями и впечатлениями, адаптировать свои спектакли на незнакомого зрителя, что, в свою очередь, позволяет артистам держать себя в большом тонусе», – сказала Анна Потапова.

Три гастрольных дня промчались незаметно, а местная газета «Новороссийский рабочий» откликнулась на событие театральной жизни такими словами: «Новороссийцам показали шекспировские страсти и мужской «стриптиз». Субботним вечером Великолукский драматический театр повеселил зрителей комедией «Красавцы». <...> Зрители аплодировали стоя и кричали «Браво!», не сдерживая эмоций».

Следует отметить, что в сентябре гостем Великолукского драматического театра станет труппа из Новороссийска – активный участник «Больших гастролей».

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