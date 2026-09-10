О мерах поддержки псковских семей в сфере образования поговорят в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый мерам поддержки семей в сфере образования, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября, в 10:00.
Какой механизм предоставления льгот на школьное питание для учеников начальной школы? Предусмотрены ли региональные субсидии на оплату групп продлённого дня для первоклассников из многодетных семей? Где родители могут узнать о доступных местах и условиях записи в различные секции? Как распределяются лимиты на бесплатные места в образовательных учреждениях и учреждениях допобразования?
Об этом и многом другом расскажет заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев.
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