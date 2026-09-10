О мерах поддержки псковских семей в сфере образования поговорят в медиацентре ПАИ

09:00, 10 сентября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый мерам поддержки семей в сфере образования, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября, в 10:00.

Какой механизм предоставления льгот на школьное питание для учеников начальной школы? Предусмотрены ли региональные субсидии на оплату групп продлённого дня для первоклассников из многодетных семей? Где родители могут узнать о доступных местах и условиях записи в различные секции? Как распределяются лимиты на бесплатные места в образовательных учреждениях и учреждениях допобразования?

Об этом и многом другом расскажет заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев.