Возможности платформы «Сферум» обсудят в эфире «Шпаргалки для родителей»
Как родителям быстро получать информацию об оценках ребёнка, общаться с представителями образовательной организации и пользоваться электронным дневником, какие возможности платформа «Сферум» открывает перед учениками и педагогами – об этом пойдёт речь в новом выпуске программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), которую ведёт директор гимназии № 29 Елена Синёва.
Гостем программы в четверг, 10 сентября, станет директор регионального Центра информационных технологий Алексей Драгунов.
Почему «Сферум» считается защищённым цифровым пространством для сферы образования? Как платформа связана с электронным журналом и региональными сервисами? Для чего нужны классные и предметные чаты, видеозвонки, обмен файлами и уведомления об оценках? Как школьникам узнавать предварительные результаты ЕГЭ и ОГЭ, а также пользоваться сервисами подготовки к экзаменам и профориентации? На эти и другие вопросы ответят в эфире.
Кроме того, слушателям расскажут, как подключиться к «Сферуму», почему цифровые сервисы не заменяют личное общение и каким образом они помогают сделать взаимодействие родителей, детей и педагогов удобнее.
«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ простым, понятным языком рассказывает о важных событиях и изменениях в региональной системе образования. Программа выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20 и 20:20. Видеоверсию можно посмотреть в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».
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