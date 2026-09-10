Великолукским водителям напомнили об ограничении движения на одном из участков дороги
Движение транспорта на участке от улицы Вокзальной до Лазавицкой набережной в Великих Луках временно ограничат сегодня, 10 сентября, с 09:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
Ограничения ввели в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Ранее сообщалось, что две автомобильные дороги местного значения отремонтируют в Великих Луках до 30 июня 2027 года. В перечень объектов включены два участка: участок улицы Щорса от Революционной до Михаила Глушанкова, а также улица Мелиораторов.
Великолукским водителям напомнили об ограничении движения на одном из участков дороги
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