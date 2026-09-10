Печоры и Изборск из первых рук: новый курс объединит семинарию, музей и туризм

08:30, 10 сентября 2026, ПАИ

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве при реализации нового курса «Изборск и Печоры: история и культура» подписали в музее-заповеднике «Изборск». По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея Псково-Печерская духовная семинария реализует образовательную программу совместно с туроператором «Атмосфера путешествий» и музеем-заповедником «Изборск». Курс станет новым этапом развития «Школы современного экскурсовода», которая уже пятый год готовит кадры для туристической отрасли региона. Старт занятий запланирован на ноябрь, сообщили ПАИ организаторы.



Фото: организаторы мероприятия



Фото: организаторы мероприятия



Фото: организаторы мероприятия



Фото: организаторы мероприятия







Как отметили в компании «Атмосфера путешествий», новый проект призван сократить дефицит подготовленных экскурсоводов на двух популярных направлениях – в Печорах и Изборске. Курс рассчитан на 72 академических часа, сочетает лекции и практические выезды непосредственно в Изборск и Печоры. Основными лекторами станут преподаватели Псково-Печерской духовной семинарии и научные сотрудники музея-заповедника «Изборск».

Трёхстороннее соглашение

По словам директора туроператора «Атмосфера путешествий» Егора Лебедева, ценность нового проекта – именно в сочетании разных компетенций: «Нам важно соединить фундаментальные знания с практикой. Семинария и музей дают глубокую содержательную основу, а мы понимаем, какие профессиональные знания и навыки нужны экскурсоводу на практике». Именно это и легло в основу сотрудничества трёх сторон.

Для «Атмосферы путешествий» и «Школы современного экскурсовода» это не первый такой проект. «Каждый год мы проводим образовательные программы вместе с профильными специалистами, – отметил руководитель. – Уже работали с Пушкинским музеем-заповедником, информационным центром «Талабы», приглашали специалистов Археологического центра Псковской области и ПсковГУ. Программу по Изборску и Печорам мы проводили два года назад и убедились, что такой подход действительно работает. Поэтому сейчас возвращаемся к этому направлению с более глубокой проработкой, сохраняя главный принцип: больше практики и знаний, которые экскурсовод сможет сразу применять в работе».

Сохранить псковскую экскурсионную школу

В Псковской области исторически сложилась сильная экскурсоводческая школа. По словам Егора Лебедева, высокий уровень подготовки гидов здесь во многом воспринимается как норма.

«У нас очень сильная экскурсионная традиция. Часто, если сравнивать с другими регионами, даже средний уровень псковского экскурсовода окажется довольно высоким. Одна из главных задач сегодня – сохранить этот уровень и передать профессиональные традиции следующему поколению экскурсоводов. А подготовить современного гида только в аудитории невозможно. Можно прекрасно знать историю или обладать энциклопедическими знаниями, но это ещё не значит быть экскурсоводом. Для обучения обязательно нужны специалисты по профильным темам: краеведы, историки, археологи, музейные сотрудники. Но нужен и практический взгляд со стороны тех, кто каждый день работает с людьми, кто понимает, чего ждут от экскурсовода туристы и что именно хочет видеть работодатель. Только когда сходятся оба аспекта, выпускник, выходя на группу, действительно может называться экскурсоводом», – отметил он.

Первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии игумен Августин подчеркнул, что квалификация экскурсоводов напрямую влияет на впечатления людей, посещающих монастырь и Печоры. Особое значение, по его словам, имеет понимание духовной жизни монастыря.

«Этот проект организуется только для того, чтобы экскурсоводы были компетентные, умелые, доброжелательные и знающие. Подкованные в том числе и духовно, чтобы могли ответить на вопросы о духовной жизни, о том, что монастырь состоит не только из камней, из храмов и каких-то реликвий, но в первую очередь монастырь – это люди, монахи, которые его населяют», – сказал игумен.

Потребность в новых кадрах становится особенно заметной по мере смены поколений. Постепенно представители старой псковской экскурсоводческой школы уходят из профессии, а для устойчивости туристического рынка им на смену должны постоянно приходить новые экскурсоводы. «Это не обязательно люди двадцати лет. К нам приходят и молодые выпускники, и люди, которые меняют профессию в 30, 40 или 50 лет. Главное – интерес к истории региона, базовая подготовка и готовность серьёзно учиться. Рынок должен постоянно пополняться новыми экскурсоводами, иначе через несколько лет, особенно при растущем туристическом потоке, просто некому будет работать», – заметил директор «Атмосферы путешествий».

Теория и практика на маршруте

Теоретические занятия будут чередоваться с практической работой непосредственно в Изборске и Печорах. Слушателей ждут занятия в музее-заповеднике «Изборск» и Псково-Печерском монастыре, работа на экскурсионных маршрутах и знакомство с музейными экспозициями. В программу также войдут краеведческий музей Печор и другие объекты Печорского района. Среди тем курса: «От Большой Тверской до Веровской. История одной улицы Изборска», «Монастыри и монашество в Русской православной церкви», «О старцах Псково-Печерского монастыря», история и архитектура монастыря, история города Печоры, культура народа сето и другие. Часть материала будут разбирать прямо на маршрутах и объектах показа, чтобы теория сразу связывалась с реальной работой экскурсовода.

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская отметила, что особая ценность такого формата – возможность знакомиться непосредственно с подлинниками, древностями и святынями: «Для тех, кто станет слушателями, конечно, это очень важно – познакомиться с подлинниками, встретиться с теми древностями, с теми святынями, которые хранит Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и государственный музей-заповедник «Изборск»».

Добавим, «Школа современного экскурсовода» работает с 2022 года, за это время обучение в ней прошли более 100 человек. Основная программа профессиональной переподготовки предназначена для подготовки новых экскурсоводов, а программы повышения квалификации и тематические курсы помогают уже работающим специалистам осваивать новые направления и расширять географию своей работы.

Для «Атмосферы путешествий» школа вышла далеко за рамки одного базового курса. «Наша задача не заканчивается на том, чтобы один раз подготовить человека и выдать ему документ об обучении. Экскурсоводы и дальше должны иметь возможность изучать и готовить новые направления, углублять знания. Поэтому при обучении экскурсоводов мы опираемся на сотрудничество с музеями, образовательными учреждениями и профильными специалистами», – резюмировал директор туроператора «Атмосфера путешествий» Егор Лебедев.

Напомним, туроператор «Атмосфера путешествий» работает на туристическом рынке с 2011 года, а с 2017 года специализируется на приёме туристов в Псковской области.

Подробная информация о датах занятий и порядке записи на курс будет опубликована на официальных ресурсах «Атмосферы путешествий» и партнёров проекта.