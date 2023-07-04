Опочанка стала обладательницей диплома Гран-при на XIV Международном конкурсе

21:42, 03 июля 2023, ПАИ

Опочанка Дарья Романова стала обладательницей диплома Гран-при на XIV Международном конкурсе «Открытые страницы. Псков», сообщили ПАИ в редакции газеты «Красный маяк».

На конкурсе Даша исполнила уже полюбившиеся опочанам тувинскую народную песню «Ахой» и русскую народную песню «Ой, да не вечер». Подготовкой юной солистки занималась педагог Марина Дежурова. Её вклад в обучение Дарьи высоко оценило жюри. Во время церемонии награждения Марине Георгиевне вручили специальный диплом «Лучший руководитель».

По результатам фестиваля, кроме самой главной награды Даша Романова получила дополнительный приз – поездку на фестиваль в Нижний Новгород в мае 2024 года. Кроме того, она стала номинантом международной премии, которая будет проходить в сентябре этого года в Санкт-Петербурге.

Фестиваль музыкально-художественного творчества собрал юные таланты от 6 до 18 лет из разных уголков России. Членам жюри, в состав которого вошли известные артисты, педагоги, режиссёры, деятели культуры и искусств, они продемонстрировали своё танцевальное, вокальное, инструментальное, изобразительное, театральное творчество, цирковое искусство. В рамках фестиваля прошёл конкурс молодых композиторов и бардов, а также выставка прикладного искусства.