18 студентов великолукского филиала ПсковГУ получили дипломы с отличием

10:27, 04 июля 2023, ПАИ

Вручение дипломов выпускникам прошло в филиале Псковского государственного университета в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Дипломы с отличием получили 18 студентов. Открыл мероприятие директор филиала, профессор Сергей Катченков, который поздравил выпускников с успешным завершением учебы и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

«Дорогие выпускники! Желаем, чтобы знания, полученные во время учебы, помогали вам строить карьеру и добиваться больших успехов в работе, – присоединились к поздравлениям сотрудники филиала. – Так быстро промчались годы обучения, и вот сегодня вам пора перевернуть эту страницу жизни. Всех вас ждут чудесные перспективы, новые достижения и успехи».

В этом году филиал ПсковГУ выпустил 115 студентов, среди которых 26 человек обучались по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 6 – «архитектура», 12 – «строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 43 – «право и организация социального обеспечения», 13 – «банковское дело» и 15 человек заочного отделения.

Всего в этом году университет выпустит более 1500 студентов.