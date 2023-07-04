Псковичей приглашают принять участие в онлайн-вебинарах по НДФЛ и ЕНС

12:07, 04 июля 2023, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в онлайн-вебинарах по НДФЛ и ЕНС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, 5 июля онлайн-вебинар пройдёт на следующие темы:

1. Основные изменения в администрировании НДФЛ и страховых взносов. Страховые взносы ИП (частнопрактикующих граждан, глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и членов КФХ) в фиксированном размере с 1 января этого года. Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

2. О возможности получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности через личный кабинет на сайте ЕПГУ.

Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

6 июля пройдёт онлайн-вебинар на тему ЕНС. «Основные изменения в 2023 году. Порядок учёта и распределения платежей. Особенности формирования сальдо ЕНС». Принять участие можно будет, перейдя по ссылке.

Начало всех онлайн-вебинаров в 11:00.

В пресс-службе отметили, что налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.